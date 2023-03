1.500 mensen geëvacueerd na eerste grote bosbrand van het jaar in Spanje: “We pakten een pyjama en dat was het”

De eerste grote bosbrand van het jaar in Spanje heeft in het oosten van het land al meer dan duizend hectaren verwoest. In het getroffen gebied tussen Aragon en Valencia zijn donderdag en vrijdag ongeveer 1.500 mensen geëvacueerd. Dat meldt de openbare omroep RTVE.

Vrijdagochtend waren meer dan tien steden in de provincies Castellón en Teruel getroffen. De vlammen waren meteen al “zeer vraatzuchtig”, verklaarde de president van de regio Valencia, Ximo Puig. In totaal is een oppervlakte die overeenkomt met ongeveer 1.400 voetbalvelden verwoest. Op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen en enkele wegen zijn afgesloten. Een oudere vrouw vertelde aan RTVE dat ze zo snel mogelijk is moeten vertrekken. “We pakten een pyjama en dat was het”, zei ze over de evacuatie.

Door de stevige wind, de lage luchtvochtigheid en de relatief hoge temperaturen van meer dan 20 graden, is het moeilijker om de brand te blussen, stelt weerdienst Aemet. Vrijdag zijn ongeveer twintig helikopters en blusvliegtuigen ingezet, net als tientallen grondeenheden van de brandweer, de militaire nooddienst UME, de civiele bescherming en de reddingsdienst Samu.

2022 was het meest verwoestende jaar voor bosbranden in Spanje sinds het Europees Bosbrandinformatiesysteem gegevens begon te registreren. Volgens metingen van het Europese aardobservatiesysteem Copernicus werd vorig jaar bij 493 grote branden een gebied van meer dan 306.000 hectare verwoest. Dat is meer dan 3.000 vierkante kilometer.