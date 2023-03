GEMEENTERAAD. Mandje met blikjes cola voor afscheidnemende schepen

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Schepen Melotte: Katrien Timmers (N-VA) heeft donderdagavond de eed afgelegd als schepen in opvolging van Luc Melotte (N-VA) die om gezondheidsredenen een stapje terugzet. De zitting heeft ze nog afgewerkt als voorzitter.

Het was een erg emotioneel moment toen Luc Melotte het woord nam en voor het laatst als schepen de raad toesprak. De lovende woorden voor zijn werk die zowel vanuit de meerderheids- als oppositiepartijen eraan voorafgingen, hadden duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Geen wijn of bier maar een mandje met blikjes cola kreeg Melotte als wijze van afscheid. Melotte staat dan ook bekend als een fervent coladrinker. Nog meer verschuivingen op de agenda. Zo legde Sandrina Lombardi (cd&v) de eed af als nieuw raadslid. Zij volgt partijgenoot Liesbeth Maris op die eerstdaags haar tweede kindje aan de wereld voorstelt. Vanaf komende zitting neemt Myrthe Van Roey (N-VA) het voorzitterschap waar.

Eekhoornbruggen: “Goed voorstel”, zei schepen Muhammet Oktay (Groen) na een tussenkomst van Maarten Houben (BUUR) die graag eekhoornbruggen zou zien in zijn gemeente. Een dik touw tussen de kruinen van de bomen over de rijweg zou al heel wat platgereden eekhoorntjes kunnen voorkomen. Oktay gaat na op welke plaatsen zo’n brug wenselijk is.

Molenheide: “In het wild- en wandelpark Molenheide komt een zorghuis voor dieren. Dat wordt vooral gebruikt door een arts die instaat voor het verzorgen van dieren.” Een en ander liet schepen Jef Verpoorten (cd&v) weten na een tussenkomst van oppositieraadslid Stijn Van Dingenen (BUUR) in het kader van het agendapunt over de overeenkomst voor het beheer van Landduinen Molenheide.