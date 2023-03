Man riskeert 37 maanden cel omdat hij geslachtsdeel toont aan vrouw die hem lift geeft

Op 31 maart 2021 pikte de vrouw haar aanrander nietsvermoedend op en gaf hem een lift naar Hasselt, waar ze op het Kolonel Dusartplein parkeerde. De man uit Heusden-Zolder stapte niet uit, maar vertelde dat hij haar naakt wilde tekenen. “Vervolgens deed hij zijn broek open en liet hij zijn geslachtsdeel zien. Hij wreef met zijn hand over haar bovenbeen en betastte haar borsten”, klonk het bij meester Tom Van Overbeke. Uiteindelijk lukte het de vrouw toch om haar aanrander uit de auto te krijgen.

Een dag later stapte het slachtoffer naar de politie en vertelde ze hoe ze in haar auto werd aangerand door een zestiger met grijs, warrig haar. Ook op camerabeelden was de man te zien en door de duidelijk persoonsbeschrijving werd hij uiteindelijk geïdentificeerd. “Volgens de huisarts van mijn cliënte kampt ze met een posttraumatisch stresssyndroom, veroorzaakt door handtastelijkheden”, aldus Van Overbeke. Hij vraagt een totale schadevergoeding van 2.600 euro.

Buiten de aanranding, werd de man uit Heusden-Zolder verder verdacht van openbare zedenschennis omdat hij ook in het station van Hasselt zijn broek zou laten zakken hebben in het zicht van de passagiers van een aankomende trein.

Internering

De verdachte zelf was niet aanwezig tijdens de behandeling van de zaak voor de Hasseltse rechter. Volgens de procureur is hij ondertussen gecolloqueerd nadat zijn huurbazin de politie belde omdat ze al enkele dagen geen teken van leven meer had gekregen van de man. “Toen de politie binnenkwam, troffen ze de man volledig psychotisch en naakt aan. Hij dreigde zelfs met een mes”, aldus de aanklager die erop wijst dat de man in 1991 en 2015 ook al geïnterneerd werd. “Zijn psychische toestand is er dus niet geweldig goed op vooruitgegaan”, aldus de aanklager die stelt dat een psychisch onderzoek en een mogelijke nieuwe internering zich opdringt. Maar omdat de man verstek liet, eiste hij uiteindelijk toch een effectieve celstraf van 37 maanden.

Vonnis volgt op 21 april.