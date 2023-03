Heruitgave van vorige finale op Vlaamse indoorkampioenschappen in Alken: Olivier Rojas en Zian Vanderstappen strijden voor plek in halve finale

Zo won de 16-jarige Nanou Thys van haar TC Diest-clubgenote en derde reekshoofd Antje Rubbrecht in drie sets. Ook Yana Meermans zit in de kwartfinale. Vrijdag treffen ze elkaar in de kwartfinale. Bij de heren kon eerste reekshoofd Olivier Rojas zich met veel moeite plaatsen voor de kwartfinale. Hij won na twee spannende sets (7/5 en 7/6) van Alexander Kokorev. In de kwart treft hij Zian Vanderstappen, een heruitgave van de finale van vorig jaar. Beide spelers trainen bovendien al eens samen op de tennisacademie in Tenkie Park. Vanderstappen trekt binnenkort naar Amerika waar hij tennis met studies zal combineren. Ook Stijn Meulemans zit nog bij de laatste acht. Reekshoofd Thorben Sannen verloor dan weer verrassend van Andre Megrabian.