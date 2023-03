EERSTE PROVINCIALE. Twee spelers gestopt, spits om disciplinaire redenen weg en wat kan Bree-Beek tegen Achel?

In eerste provinciale vormt het nummer voorlaatst Juve allicht geen probleem voor leider Zepperen-Brustem. Achel treft het met een trip naar het wisselvallige Bree-Beek moeilijker en zorgen de mannen van coach Daelmans ervoor dat Zepperen-Brustem volgende week de titel kan vieren? Onderaan is Helson-Alken een degradatietopper tussen twee teams die aan een opmars bezig zijn. Voor Zonhoven is winnen in Hechtel een must. Herkol (tegen Herk) en Meeuwen (tegen Bregel) treffen het zwaarder. Bij de Hasseltse clubs Juve en Torpedo is telkens een speler gestopt, Eksel zet de samenwerking met spits Jarju om disciplinaire redenen stop. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)