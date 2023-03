Nieuwe rugnummers bij Rode Duivels zijn bekend: Lukaku nummer 10, Debast neemt nummer van gestopte Alderweireld over

De UEFA heeft in aanloop naar de kwalificatiematch van de Rode Duivels in en tegen Zweden de officiële rugnummers bekendgemaakt.

In vergelijking met het WK in Qatar zijn er een aantal wijzigingen op te merken. Het afscheid van Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet heeft daar uiteraard ook iets mee te maken.

Bondscoach Domenico Tedesco selecteerde vier doelmannen voor het tweeluik tegen Zweden en Duitsland, maar Thomas Kaminski valt bij de eerste aankomende partij van vrijdagavond af. Koen Casteels neemt het vrijgekomen nummer 12 over van Simon Mignolet. Matz Sels wordt daardoor nummer 13, het vroegere nummer van Casteels.

In de verdediging is Zeno Debast de opvolger van Toby Alderweireld. De verdediger van Anderlecht krijgt zo het nummer 2 toegeëigend. Verder is Sebastiaan Bornauw het nummer 20 en niet Hans Vanaken.

Op het middenveld neemt Onana de ‘6’ voor zijn rekening nu Witsel niet is opgeroepen. De ‘8’ is weggelegd voor Mangala, die de geblesseerde Tielemans aflost.

Voorin neemt Lukaku de nummer 10 over van Eden Hazard. De negen is daardoor voor Leandro Trossard.

Hieronder het overzicht van de officiële rugnummers:

1. Courtois

12. Koen Casteels

13. Matz Sels

2. Zeno Debast

3. Arthur Theate

4. Wout Faes

5. Jan Vertonghen

15. Thomas Meunier

20. Sebastiaan Bornauw

21. Timothy Castagne

6. Amadou Onana

7. Kevin De Bruyne

8. Orel Mangala

9. Leandro Trossard

11. Yannick Carrasco

18. Roméo Lavia

19. Dennis Praet

22. Alexis Saelemaekers

23. Johan Bakayoko

10. Romelu Lukaku

14. Charles De Ketelaere

16. Dodi Lukebakio

17. Loïs Openda