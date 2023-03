Geruchten over scheiding prins Albert en prinses Charlene steken opnieuw de kop op, paleis van Monaco ontkent

Het - vermeende turbulente - huwelijk van prins Albert (65) en prinses Charlene (45) van Monaco is al geruime tijd voer voor de royalrubrieken. Volgens het Franse tijdschrift Royauté zou het koninklijke echtpaar nu zelfs de scheidingspapieren hebben ongevraagd. Het paleis van Monaco ontkent de “kwaadaardige geruchten”.

Al jaren gonzen er geruchten over het huwelijk van Albert en Charlene. Die staken in 2021 nogmaals de kop op toen het koppel hun tiende trouwdag niet als gezin vierde. Charlene verdween maandenlang van het toneel. Ze verbleef op dat moment een half jaar in haar thuisland Zuid-Afrika, officieel vanwege een oor-, neus- en keelontsteking. Daarvoor werd ze meerdere keren geopereerd, vanwege complicaties duurde het herstel enkele maanden.

Volgens de geruchtenmolen was het echter niet Charlenes gezondheid, maar huwelijksproblemen die de prinses uit Monaco weghielden. Het Franse tijdschrift Royauté stelt nu dat de relatie definitief op de klippen is gelopen.

In een reactie laat het paleis van het Zuid-Europese land weten dat er niks klopt van het verhaal. “Ik wil deze kwaadaardige geruchten formeel ontkennen”, aldus een woordvoerder van het paleis.

Charlene, ee voormalig Olympisch zwemster, en Albert leerden elkaar in 2007 kennen op een sportevenement. Ze trouwden op 1 juli 2011 en kregen in 2014 een tweeling, Gabriella en Jacques.