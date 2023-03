Bruid krijgt commentaar nadat ze cardiotraining geeft aan bruidsmeisjes de ochtend van haar huwelijk: “Wat een nachtmerrie”

Heel wat mensen die op het punt staan te trouwen, ontkurken ’s ochtends al een fles champagne. Maar de Amerikaanse Kennedy Olsen (21) gooide het over een andere boeg. Ze wilde met veel energie aan haar grote dag beginnen en deed de ochtend van haar huwelijksdag cardio-oefeningen met haar bruidsmeisjes. “Ik raad het sterk aan”, schrijft ze bij haar video van de training die al miljoenen keren bekeken werd op sociale media. Maar niet iedereen is overtuigd en de trainingssessie levert haar veel - ludiek - commentaar op. “Wat een nachtmerrie”, klinkt het onder meer in de honderden reacties. “Ik zou in een hoekje met een cocktail zitten.”