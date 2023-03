“De huurlingen van Wagner zijn stilaan buiten adem”: Oekraïne maakt zich op voor tegenoffensief

“Heel binnenkort” zal Oekraïne in de tegenaanval gaan in Bachmoet. Dat zei de opperbevelhebber van de grondtroepen donderdag. Het leger wil de vruchten plukken van de uitputtingsslag rond de kleine stad. Als ze de wurggreep kunnen doorbreken, is dat een zware symbolische slag voor Poetin. Maar of dit ook het begin betekent van het verwachte grote lenteoffensief, valt te betwijfelen.