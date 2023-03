Oefenfirma Be Seven uit Pelt trekt aandacht op Belfairbeurs

De ecologisch oefenfirma Be Seven van Campus OV4 Pelt nam deel aan de Belfairbeurs op 9 maart. Ze boekten op één dag meer dan 95 verkopen. Dat is één verkoop om de vier minuten. Hoe de virtuele oefenfirma van 7 Kantoor zoveel verkopen heeft kunnen doen op één beursdag? “Het is heel simpel eigenlijk,” zegt Roy C. Sales Manager van Be Seven.

Het was een stormloop op de beursstand van Be Seven. “Niemand zegt nee tegen een lekkere, gezonde snack. Het serveren van iets lekkers is een goede manier om de aandacht van mensen te trekken op een beurs”, weet Janne, marketingmanager van Be Seven. "Het is moeilijk om iets lekkers te negeren, zeker als het dan ook nog eens gezond is. Het is meteen een leuke kennismaking met ons bedrijf dat zich richt op ecologische, eerlijke en duurzame producten."“Een stand moet mooi ogen. Onze succesformule bestond uit kleurrijke duurzame producten die gedisplayd werden samen met al dat lekker eten, doe daar een mooie catalogus en een knappe banner bij en je hebt de juiste mix. Hierdoor straalden we de juiste professionaliteit uit”, vertelt Arjan, Sales Assistant.“Ons team is eerder klein maar dat zorgt voor veel flexibiliteit bij de medewerkers. Wij zijn een team met slechts zeven leerlingen. Hierdoor hebben we korte communicatielijnen en kunnen we snel schakelen. Onze medewerkers moeten van alle markten thuis zijn en elke schakel in ons team is belangrijk. Ik ben trots op mijn team”, getuigt Iris, personeelsdirecteur van Be Seven.