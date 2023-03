HBvL-Jeugdsterrencircuit schakelt versnelling hoger: extra nieuwsbrief en digitale spaarkaart

Voor de 31ste editie van het HBvL-Jeugdsterrencircuit pakken we uit met enkele nieuwigheden om de band met clubs en spelers nog te versterken. Ook onze HBVL-Jeugdpadelcup krijgt een vervolg. “En om het Limburgs tennis nog meer aandacht te geven, maken we een dit jaar een exclusieve nieuwsbrief,” zegt Chef Sport Kristof Liberloo.

Aan de 31ste editie van het Jeugdsterrencircuit nemen 36 clubs deel, aan de HBvL-Jeugdpadelcup 18. Dat zijn er weer enkele meer dan vorig seizoen. Starten doen we tijdens de paasvakantie met de toernooien van Tenniscentrum Alken en Romershovense TC Jus In. Afsluiten doen we net zoals vorig jaar met de Masters, zowel voor tennis als padel, in Tenniscentrum Alken op 9 en 10 september.

Om in te schrijven moest je de voorbije jaren zoeken op de website van Tennis Vlaanderen naar de juiste toernooien maar dat is verleden tijd. “Vanaf nu kan je vanuit de app of de website van het Belang van Limburg rechtstreeks inschrijven voor de jeugdsterrentoernooien. Heel handig en geen vergissingen meer,” aldus Sponsoring Manager Piet Vandebroek.

Nieuwsbrief

Een tweede nieuwigheid is de wekelijkse nieuwsbrief. “Wij hebben al eentje over het Limburgs voetbal, de zaalsporten en Formule 1. Nu starten we tijdens de zomermaanden ook met tennis,” onthult Chef Sport Kristof Liberloo. “In deze wekelijkse afspraak met de lezer bundelen we alle artikels en foto’s, niet alleen over het Jeugdsterrencircuit maar ook alle tennisverslagen, al het clubnieuws en internationale prestaties. Iedereen kan zich gratis inschrijven voor deze nieuwsbrief. De groepsfoto’s van de jeugdsterrentoernooien brengen we op dinsdag in onze papieren krant. Meer dan ooit willen we inzetten op tennis.”

Digitale spaarkaart

Ook onze spaarkaart krijgt een vervolg. “Trouwe spelers willen we belonen. Afhankelijk van het aantal gespeelde toernooien (3, 5, 10 of 15) krijg je een extra prijs. Onze hoofdsponsor, textielhandel Benjo, zorgt voor enkele leuke gadgets zoals een bril, een handdoek, EHBO-set en een muziekbox. Onze spaarkaart is niet langer op papier maar wel digitaal. Van de wedstrijdleider van elk toernooi ontvang je een code. Prijzen worden afgehaald tijdens de Masters en nadien bij Benjo in Kiewit-Hasselt. Voor elk gespeeld toernooi ontvang je tevens een filmticket “1+1” van Kinepolis.”

Hoe inschrijven voor elk toernooi?

- Download de HBVL app in de Appstore.

- Open de applicatie en navigeer naar rechts onderaan naar “meer”.

- Navigeer naar “extra” en selecteer “wedstrijden en acties”.

- Klik op “Schrijf je in voor een toernooi van het jeugdsterrencircuit of de padelcup”.

- Klik op de naam van het toernooi en daarna op inschrijven.

Je kan ook via onze website inschrijven als je op deze link klikt.

