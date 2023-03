LIVESTREAM. Kijk nu naar de vrije kür van Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone op het WK kunstschaatsen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Op het WK kunstschaatsen in het Japanse Saitama is momenteel de beslissende vrije kür bij de vrouwen aan de gang. De 24 meisjes die zich na de korte kür gekwalificeerd hadden komen op het ijs. Nina Pinzarrone (veertiende) is om 10u54 aan de beurt, vice-wereldkampioene Loena Hendrickx (vijfde) om 12u38. De Japanse favoriete Kaori Sakamoto - stevig leidster na de eerste dag - sluit het rijtje om 13.11 uur.