Bijna derde van erfenissen wordt online ingediend

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en minister Diependaele lanceerden zowat een jaar geleden ERFonline. Met die digitale toepassing kunnen erfgenamen de aangifte van nalatenschap invullen en indienen in functie van het vermogen en de persoonlijke situatie van de overledene. De module begeleidt de erfgenamen stap voor stap bij het invullen van de aangifte.

Sinds de lancering van de tool gebeurden al meer dan 13.000 aangiften via ERFonline. Volgens de N-VA-minister ging het de eertste maanden na de lancering om 20 procent van alle aangiftes en is dat inmiddels doorgestegen naar 30 procent. “De tool wordt overigens gebruikt door zowel burgers die een aangifte zelfstandig invullen, als door notarissen die ook steeds meer hun weg vinden naar ERFonline. We kunnen dus spreken van een succesvolle lancering”, zegt Diependaele.

De digitalisering moest niet alleen zorgen voor een kostenbesparing en tijdswinst, maar ook dat er minder kans bestaat om informatie vergeten aan te geven, of om fouten te maken. “En dat blijkt nu ook, dit is een oefening in efficiëntie. Door ERFonline te lanceren, maken we het voor erfgenamen veel makkelijker om zélf en foutloos hun aangifte in te dienen”, aldus nog minister Diependaele.