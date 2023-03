In Een vrolijk lentelied zingt Jan De Wilde dat de blaadjes bomen krijgen. We weten het, we gaan graag het bos in als de bladeren vallen. Maar het is net zo leuk nu de natuur weer langzaamaan groen gaat kleuren. De Waalse toeristische dienst speelt daarop in met vier wandelingen in wat zij wouden noemen. En die omschrijving is niet overdreven.