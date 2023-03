Eerste F1-bolide waarmee Michael Schumacher met Ferrari kampioen werd gaat onder de hamer

Voor Michael Schumacher was het zijn derde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport maar wel zijn eerste van vier wereldtitels op rij met Ferrari. Het was een wereldtitel die er kwam na een fel bevochten strijd met Mika Hakkinen in de McLaren. Schumacher was zo de eerste Ferrari-rijder sinds 1979 die wereldkampioen werd.

De Ferrari F1-bolide die wordt geveild is extra bijzonder omdat het eigenlijk een reservechassis was. Schumacher moest het ‘chassis 198’, dat eigenlijk een reservechassis was, gaan gebruiken nadat het oorspronkelijk chassis door een crash tijdens de kwalificatie beschadigd raakte.

Wie interesse heeft in de Ferrari F1-2000 van Schumacher zal naar alle waarschijnlijkheid diep in de geldbuidel moeten tasten. De geschatte prijs voor de iconische F1-bolide is bij het veilinghuis RM Sotheby’s op aanvraag beschikbaar.

Eind vorig jaar werd een Ferrari F2003-GA, de F1-bolide waarmee Schumacher zijn zesde F1-titel behaalde, werd eind vorig jaar voor 14,6 miljoen geveild. Gezien het feit dat de Ferrari F1-2000 nog specialer is wordt een nog hogere veilingprijs verwacht.

(F1journaal.be)