Belgisch ijsdanspaar Olivia Shilling en Léo Baeten worden voorlaatste op WK kunstschaatsen

Olivia Shilling en Léo Baeten zijn vrijdag tijdens de wereldkampioenschappen kunstschaatsen in Japan als 32e en voorlaatste geëindigd in het ijsdansen. Het Belgische paar hield alleen Gaukhar Naryzova en Bovisangur Datiev uit Kazachstan achter zich.

Het debuterende Belgische duo kreeg in de Super Arena van Saitama voor de ritmisch danse van de jury 50,67 punten. De beste twintig paren plaatsen zich voor het vrije programma van zaterdag. Daarvoor was een score van 63,88 punten noodzakelijk.

De Amerikaanse Shilling en de Belg Baeten schaatsen pas sinds oktober samen. De laatste maanden van het vorig jaar hebben ze dagelijks vier tot zes uur getraind in de Amerikaanse staat Iowa. Daarna deden ze in Europa mee aan twee toernooien, in Italië kwalificeerden ze zich voor de wereldkampioenschappen.

Na het programma van vrijdag bezetten Madison Chock en Evan Bates uit de Verenigde Staten met 91,94 punten de eerste plaats. Zij worden gevolgd door Charlene Guignard/Marco Fabbri uit Italië (88,21) en Piper Gilles/Paul Poirier uit Canada (87,34).