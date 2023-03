GEMEENTERAAD. Nieuwe koepel Bocholtse bieb moet nog eens 155 jaar dienst doen

Bocholt

Priool: De koepel van bibliotheek ‘de Priool’ verkeert in een slechte staat en moet vervangen worden. Het college stelde Maten-Architecten bv aan dat het aanbestedingsdossier opmaakte. De kost wordt geraamd op 494.530 euro. “De koepel is niet meer wind en waterdicht en energetisch niet meer van deze tijd”, verduidelijkt schepen Erik Vanmierlo (Samen). Na het lezen van het energiedossier werd Tom Wertelaers (NU) niet veel wijzer. Toon Geusens (BB) kaart de uitzonderlijke architectuur aan. “Een ontwerp van architect Jaminé en na 155 jaar nog in dienst. Als na herstelling de Priool nog eens 155 jaar dienst doet, kost de herstelling amper 3.000 euro per jaar.” Schepen Vanmierlo: ”De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wat betreft behoud van erfgoed.” Hij laat het ‘te technische energiedossier’ in mensentaal omzetten en aan de raadsleden bezorgen.

Parochiehuis: Parochiehuis vzw ontvangt een bijkomende nominatieve exploitatietoelage van 20.000 euro. “De toelage moet de gestegen energiekosten en het wegvallen van activiteiten compenseren. Gelijktijdig wordt de investeringstoelage verminderd met 20.000 euro”, zegt schepen Jan Verjans (Via). Nieuwe Unie wijst naar de jaarlijks verhoogde tekorten. “De exploitatie moet zelf bedruipend zijn”, vindt Mia Croonen (onafhankelijk). Schepen Verjans is blij met vrijwilligers die investeren in het Bocholtse verenigingsleven. “Dit is een waardevol initiatief en de vzw kent een tijdelijke malaise, door de corona is de zaalbezetting lager en dalen de inkomsten. We houden de vinger aan de pols”, belooft de schepen.

Borgstelling: De restauratiewerken aan de kerk van Reppel zijn afgerond maar vallen duurder uit dan voorzien. De gemeente voorziet een krediet van 600.000 euro. De kerkfabriek kan ook nog rekenen op toelagen van de hogere overheid. De gemeente staat borg voor dit krediet. De vier kerkfabrieken van Bocholt krijgen allemaal een gunstig advies voor de voorgelegde jaarrekeningen.

Zwembad: De basisscholen organiseren schoolzwemmen in De Sprink in Bree. “Goolderheide heeft plannen om een nieuw overdekt zwembad te bouwen. De vraag is waar Bocholt in de toekomst het schoolzwemmen zal organiseren”, zegt Tom Wertelaers (NU). Dat is ook een vraagteken voor schepen Verjans en burgemeester Stijn Van Baelen. “Bocholt is door Bree uitgenodigd voor een gesprek over het nieuwe zwembad. We laten alle mogelijkheden open rond het schoolzwemmen, in Goolderheide of in het nieuwe zwembad in Bree. Daarnaast zullen we het voorstel van Bree grondig onderzoeken”, besluit burgemeester Van Baelen.