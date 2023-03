Zizou Bergs en Kirsten Flipkens stranden beiden in eerste ronde in Miami

© Getty Images via AFP

Zizou Bergs (ATP 135) heeft zich donderdag (lokale tijd) niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (1/32e finales) van het ATP 1.000-toernooi in Miami (8,8 miljoen dollar).

Bergs verloor in de eerste ronde van de Australische lucky loser Thanasi Kokkinakis (ATP 94) in drie sets: 4-6, 6-3 en 7-6. De partij duurde 2,5 uur.

Kokkinakis treft in de tweede ronde de Pool Hubert Hurkacz (ATP 9), die als achtste reekshoofd vrij was in de eerste ronde.

De 23-jarige Bergs kreeg van de organisatie een wildcard. Alexander Blockx (ATP 943), de tweede Belg in Miami, sneuvelde eerder deze week in de eerste kwalificatieronde. Ook hij kreeg een uitnodiging.

Verlies voor Kirsten Flipkens in dubbelspel

Flipkens verloor in de eerste ronde aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands van de Roemeense Monica Niculescu en Poolse Alicja Rosolska in twee sets: 6-2 en 7-6. De partij duurde 1 uur 41 minuten.

De 37-jarige Flipkens zette eind juni vorig jaar op Wimbledon, na een nederlaag in de tweede ronde tegen de Roemeense Simona Halep, een punt achter haar loopbaan in het enkelspel. In het dubbelspel gaat de Kempense nog wel door.