De Lijn “geshockeerd door agressie tegen Genkse collega”: ruim helft van Limburgse bussen rijdt niet uit

Veel buschauffeurs van De Lijn zijn vrijdagochtend dan toch niet opnieuw uitgereden in de provincie Limburg. De chauffeurs legden donderdag het werk neer, nadat een collega woensdagavond in Genk het slachtoffer was geworden van zware agressie na een opmerking tegen een passagier. Ook in Vlaams-Brabant en de Brusselse rand ondervindt het busverkeer hinder door een aangekondigde staking.

In Limburg daagden vrijdagochtend slechts 30 à 40 procent van de buschauffeurs op in de stelplaatsen. De routes van chauffeurs die het werk hebben neergelegd zullen niet afgewerkt worden, De Lijn vraagt passagiers om te controleren in de routeplanner en op de website of hun bus wel rijdt. In Vlaams-Brabant en de Brusselse rand ging het om een andere, aangekondigde stakingsactie. Daar werkt 60 procent van de buschauffeurs.

Overleg

Donderdag zaten zowel de directie van De Lijn als de vakbonden meermaals samen om maatregelen tegen het toenemende geweld tegen chauffeurs te bespreken. Veel kwam er volgens de vakbondsafgevaardigden echter niet uit de bus. Zij eisten dat de bussen zouden worden uitgerust met een afgesloten bestuurderspost, er meer controles zouden komen, en dat de camera’s in alle bussen zouden werken.

“De eisen die we gesteld hebben, zijn op papier gezet, maar er moeten via de Vlaamse regering budgetten voor vrijgemaakt worden”, zo laat Leon Versluys van ACOD De Lijn Limburg weten. “Dit zal door de nationale secretarissen besproken worden op het kabinet van onze minister Lydia Peeters, en wij vragen hier ook de steun van de Lijn.”

De Lijn: “Geshockeerd door agressie”

In een reactie laat de Lijn weten dat ze begrip heeft voor de staking, maar dat ze wel betreurt dat reizigers in heel Limburg donderdag de dupe waren van de spontane staking, en dat uitgerekend op een moment dat de examenperiode op gang komt. “Werkelijk iedereen bij De Lijn is getroffen en geshockeerd door de agressie waarvan onze collega het slachtoffer werd”, aldus woordvoerster Karen Van der Sype. “Elke vorm van agressie is totaal onaanvaardbaar voor De Lijn. Onze personeelsleden dienen in alle veiligheid hun werk, zijnde een publieke taak, te kunnen uitvoeren. Er is dan ook geen enkel excuus voor de ernstige feiten waarvan één van onze chauffeurs voorbije woensdagavond in Genk het slachtoffer werd. De Lijn doet er alles aan om, samen met de politie, de identiteit van de daders te achterhalen en ervoor te zorgen dat zij verantwoording zullen moeten afleggen. Zo werden onder meer videobeelden uit de stationsomgeving opgevraagd om te proberen de daders te identificeren. Deze beelden leverden niet meteen iets op, maar ondertussen is er toch een spoor naar de daders.”