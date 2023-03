VIDEO. Argentijnse WK-helden worden gevierd, Lionel Messi op handen gedragen na 800ste (!) doelpunt uit carrière

In het machtige El Monumental, de thuishaven van River Plate, gingen de festiviteiten nog voor de aftrap tegen Panama van start. Het was immers de eerste wedstrijd van nieuwbakken wereldkampioen Argentinië na het WK. Voor Messi stond er een record op het spel, hij kon als tweede voetballer ooit de kaap van 800 doelpunten ronden. Alleen Cristiano Ronaldo is daar al in geslaagd. De Portugees telt er 830.

Goed tien minuten voor tijd was Messi al dichtbij op vrijschop, maar die spatte nog uiteen op de dwarsligger. Zijn ploeggenoot Almada tikte de rebound wel binnen. In minuut 89 was het ‘moment de gloire’ voor Messi dan wél gekomen. Dit keer vloog de vrije trap er keurig in. De 800 doelpunten voor zowel club als land waren een feit.

Beide doelpunten:

Messi zette zijn totaal voor Argentinië op deze manier op 99. Als hij nog één keer scoort, wordt hij de eerste speler in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land die 100 doelpunten op zijn naam weet te schrijven. Dinsdag tegen Curaçao krijgt de PSG-vedette al een eerste kans.

Replica’s van wereldbeker

Na de 2-0-zege barstte het feest in Buones Aires helemaal los. Niet alleen om de mijlpaal die Messi vestigde, ook omdat het de eerste partij van Argentinië was na het WK in Qatar. Bij die vieringen had elke speler een replica van de wereldbeker gekregen. Reden genoeg dacht doelman Emiliano Martinez om zijn obsceen gebaar na de WK-finale nog eens te herhalen met enkele ploegmaats. De beelden spreken voor zich.

