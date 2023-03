Vijf Chinese werknemers van Amerikaans bedrijf opgepakt in Peking

Vijf Chinese werknemers van de Amerikaanse Mintz Group zijn in hun kantoor in Peking opgepakt. Dat heeft het auditbedrijf vrijdag laten weten. Het bedrijf zegt geen enkele officiële kennisgeving van een gerechtelijke procedure te hebben ontvangen en vraagt de autoriteiten om de werknemers vrij te laten.

“De Chinese autoriteiten hebben de vijf werknemers van het kantoor van Mintz Group in Peking gearresteerd, allemaal mensen die de Chinese nationaliteit hebben, en hebben onze activiteiten daar gesloten”, vertelde het bedrijf in een verklaring. Het auditbedrijf heeft advocaten ingeschakeld om in dialoog te gaan met de autoriteiten en om de werknemers en hun gezinnen te helpen. “Wij hebben in China altijd transparant, ethisch en in overeenstemming met de geldende wetgeving gewerkt”, zegt het bedrijf.

Mintz Group telt 18 kantoren en heeft zijn hoofdzetel in New York. Het bedrijf is gespecialiseerd in het onderzoeken van beschuldigingen van fraude, corruptie en wangedrag op het werk, en in het controleren van antecedenten. Op de website zegt het bedrijf dat zijn werknemers “diep graven in de kwesties die onze klanten aangaan”.