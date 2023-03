Beelden tonen hoe wolf Steenweg oversteekt in Kleine-Brogel

Donderdagmiddag is een wolf gespot toen die de Steenweg op Kleine Brogel (N747) in Kaulille overstak. Patrick Thonissen, een wandelaar, kon het dier filmen.

De wolf werd in de late namiddag opgemerkt ter hoogte van het Kolisbos op de Steenweg op Kleine Brogel (N747) in Kaulille. Het dier liep door het hoge gras om dan via de gewestweg over te steken naar het bos en te verdwijnen. Patrick Thonissen kon de beelden maken tijdens een wandeling. Volgens Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum, die de beelden bekeek, gaat het inderdaad om een wolf. Hij bevestigt ook dat de wolf al vaker in deze omgeving is opgemerkt. (RDr)