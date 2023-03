Tijd om weer over te schakelen op zomerbanden

“Rijden met winterbanden tijdens de zomer is wettelijk toegelaten maar heeft een negatief effect op het weggedrag van de auto en de verkeersveiligheid”, zegt Filip Rylant van Traxio. “Zeker op warme dagen presteren winterbanden minder goed dan zomerbanden. Niet alleen is de remafstand langer, ook de wegligging is minder goed dan met zomerbanden. Het is daarom van belang dat de bandenwissel van winter- naar zomerbanden nu snel gebeurt.”

Door het zachtere rubbermengsel en het winterse profiel slijten winterbanden ook sneller bij warmer weer. Daarnaast zorgen ze voor een hoger brandstofverbruik dan zomerbanden.