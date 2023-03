De uitstoot van gebouwen, transport, landbouw en kleine industrie in Vlaanderen lag in 2021 bijna 10 procent lager dan in 2005. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wijst erop dat de teller bij haar aantreden nog maar op een daling met 4 procent stond, en dat in vijftien jaar tijd.

Vooral in gebouwen en voor transport dalen de cijfers, maar er moet nog veel meer winst worden geboekt om de CO₂-doelstellingen te halen die de Vlaamse regering zichzelf heeft opgelegd: een daling met 40 procent tegen 2030. In twee jaar, tussen 2019 en 2021, daalde de CO₂-uitstoot met 1,5 megaton CO₂-equivalent. Om 2030 te halen, zou de daling ongeveer dubbel zo groot moeten zijn.

Cijfers representatief?

Bovendien is het de vraag hoe representatief de nieuwe cijfers zijn: 2021 was een jaar waarin de economie wat herstelde van corona, maar waarin tegelijk nog veel beperkingen waren. Dat heeft de cijfers beïnvloed.

Het is uitkijken naar de cijfers voor 2022, wanneer de Vlaamse klimaat­maatregelen op kruissnelheid kwamen en het effect van corona verdween. Voorlopige ­ge­gevens voor het wegverkeer geven aan dat het aantal gereden kilometers nog verder stijgt en bijna even hoog zal uitkomen als in 2019. De Oekraïnecrisis, die mensen de verwarming lager heeft doen zetten, beïnvloedt de cijfers dan weer in de omgekeerde richting.

Vlaanderen gaat bovendien onder de Europese lat. Europa vraagt van België 47 procent, maar de Vlaamse regering wijst dat af.