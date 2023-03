De Waalse vrouw die al vijf jaar met vakantie is op Tenerife maar iedere maand haar werkloosheidsuitkering liet storten op een rekening in ons land, is niet alleen. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) vorderde in 2021 liefst 136.386.414 euro aan onterecht uitbetaalde werkloosheidssteun terug.