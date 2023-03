Hasselt/Brussel

Het Limburgse advocatenhuis Monard Law, met vestigingen in Hasselt, Lommel, Brussel, Antwerpen en Gent, neemt nu ook de Brusselse specialist in financieel recht Jean-Pierre Buyle en het Banking & Finance Team van Buyle Legal onder de vleugels. Daarmee haalt Monard een naam als een klok in het franstalige landsgedeelte binnen.