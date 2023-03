Nederlaag voor Retin Obasohan in Euroleague met Villeurbanne

Geen succes voor Belgian Lion Retin Obasohan in de Euroleague. — © EPA-EFE

Geen winst voor Retin Obasohan (4 punten, 2 rebounds, 2 assists) met ASVEL Villeurbanne en in de Euroleague versus het Israëlische Maccabi Tel Aviv: 67-85 (rust: 43-46). Met 8 op 30 staat de Franse ploeg op de achttiende en laatste stek in de Euroleague. Na 34 speeldagen is de top-8 geplaatst voor de kwartfinale. Vrijdagavond ontvangt collega Belgian Lion Ismael Bako met het Italiaanse Virtus Bologna het Spaanse Real Madrid. (cpm)