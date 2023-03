Belgian Cat Julie Allemand met Lyon naar finale EuroCup Women

Belgian Cat Julie Allemand heeft zich met ASVEL Lyon geplaatst voor de finale van de EuroCup Women. ASVEL won in de halve finale en in een Frans onderonsje na de heenmatch (84-80) ook de return van Villeneuve D’Ascq en collega Cat Hind Ben Abdelkader. In de finale (5-12 april) neemt ASVEL Lyon het tegen Galatasary Istanbul op. De Turkse club schakelde in de halve finale het Italiaanse Venetië met Belgian Cat Antonia Delaere uit. Voor Allemand en na 2015 (Castors Braine) de tweede keer dat ze in de finale van de EuroCup Women staat.

De halve finale tussen de Franse ploeg ASVEL Lyon en Villeneuve D’Ascq draaide uit op een heuse thriller. Julie Allemand had met ASVEL de heenmatch met 84-80 gewonnen. In de return gingen Hind Ben Abdelkader en haar ploegmaats van Villeneuve D’Ascq op zoek naar een stek in de finale. Villeneuve, de ploeg van coach Rachid Méziane (coach Belgian Cats), had enkele keren de finale virtueel in het vizier: 65-60. Marine Johannes (17 punten) leidde in moneytime ASVEL Lyon echter naar de nipte winst (69-71) en een stek in de finale.

Julie Allemand was goed voor 6 punten, 1 rebound en 3 assists. Hind Ben Abdelkader tekende voor 2 punten, 2 rebounds en 2 assists. In de finale wacht het Turkse Galatasaray Istanbul. De heenwedstrijd is op 5 april in Lyon en de return op 12 april in Istanbul.

Belgian Cat Antonia Delaere (13 punten, 4 rebounds, 2 assists) won de return van de halve finale van de EuroCup Women met Venetië met 69-60, maar had de heenwedstrijd in Turkije en versus Galatasaray Istanbul verloren met 74-49. Ann Wauters won in 2015 met Villeneuve D’Ascq de EuroCup Women door in de finale de maat te nemen van Castors Braine met onder meer … de jonge Julie Allemand, Kim Mestdagh en Marjorie Carpréaux.