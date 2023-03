Engeland deelt meteen tik uit aan Italië in EK-kwalificaties, Harry Kane wordt topschutter aller tijden van zijn land

Engeland heeft in zijn allereerste wedstrijd van de EK-kwalificatiecampagne meteen een schitterende zaak gedaan in groep C. De Three Lions gingen winnen op bezoek bij Italië. De wedstrijd eindigde op 1-2 dankzij onder meer een penalty van Harry Kane, die dankzij dat doelpunt alleen Engels topscorer aller tijden wordt.

Het duurde niet lang voor de Engelsen, die op het voorbije WK ook al sterk voor de dag kwamen, Italië in de problemen brachten. Na 13 minuten stond het via Declan Rice al 0-1 in Napels en het werd voor de Squadra alleen maar erger toen de bezoekers vlak voor de rust een strafschop kregen. Harry Kane nam zijn verantwoordelijkheid en scoorde de 0-2.

Voor Kane en Engeland was het een historisch doelpunt, want daarmee wordt de spits van Tottenham de topscorer aller tijden van zijn land. Het was zijn 54ste goal in 81 interlands, waarmee hij Wayne Rooney - die 53 keer scoorde in 120 interlands - nu definitief voorbij is. Die laatste feliciteerde Kane ook al via Twitter. “Ik wist dat het niet lang zou duren, maar dat was snel”, klonk het lachend. “Een geweldige man, ongelooflijke doelpuntenmaker en Engelse legende. Gefeliciteerd Harry.”

In de tweede helft kwamen de Italianen terug in de wedstrijd na de aansluitingstreffer van Retegui. De Squadra had nadien nog 34 minuten om een gelijkmaker en meer te forceren, maar dat zat er niet meer in. Eindstand: 1-2.

Alle uitslagen in de EK-kwalificatiecampagne donderdagavond:

Groep A

Italië - Engeland 1-2

Bosnië-Herzegovina - IJsland 3-0

Slovakije - Luxemburg 0-0

Groep C

Portugal - Liechtenstein 4-0

Noord-Macedonië - Malta 2-1

Groep H

Denemarken - Finland 3-1

Kazachstan - Slovenië 1-2

San Marino - Noord-Ierland 0-2