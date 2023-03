Borgerhout

De beruchte en voortvluchtige drugscrimineel Bilal B. voelde zich zo bedreigd door vijanden binnen de cocaïnemaffia dat hij woensdag besloot om zich aan te geven bij de politie, zodat hij veilig in de gevangenis kon gaan zitten. Zijn rivalen reageerden enkele uren later met een bomaanslag op het huis van zijn broer in Borgerhout.