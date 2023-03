Een insulinespuit voor elke maaltijd of een rilatinepil op school. Voor chronisch zieken is het dagelijkse kost. Maar vaak is er een helpende hand nodig. Alleen: tot vandaag mogen ze niet geholpen worden door pakweg leerkrachten of kampbegeleiders. Een nieuwe wet van Frank Vandenbroucke zorgt ervoor dat ‘bekwame helpers’ na de nodige opleiding mogen inspringen.