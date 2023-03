Grote actie in strijd tegen grenscriminaliteit aan grensovergang in Moelingen

De twee Belgische politiezones en hun Nederlandse tegenhangers organiseerden de grootschalige actie in het kader van het internationale actieplan om de grenscriminaliteit te bestrijden. Om de grensovergang in het Voerense Moelingen te controleren zetten ze gemengde patrouilles in. “Dat betekent dat we een Belgische en Nederlandse collega samen in één politiewagen zetten”, zegt Bjorn Leesen van de politie Voeren. “Zo kunnen we aan weerszijden van de landsgrens controles uitvoeren. Zo verhinderen we dat verdachten snel de grens willen oversteken om zich aan de politie te onttrekken.”

De actie ging gepaard met de steun van een drugshond van de federale Belgische politie en de landelijke eenheid van Nederland. “Via ANPR-camera’s halen we de verdachte voertuigen uit het verkeer, maar we rekenen ook op het gevoel van onze politiemensen. Door de gemixte politieploegen is onze slagkracht ook groter. We kunnen namelijk nog beter controleren. Zo kunnen we als Belgische politie de uitgebreide database van de Nederlanders raadplegen. Die bevat een schat aan informatie en is uitgebreider dan de Belgische databank. Wij in België mogen dan weer sneller de voertuigen doorzoeken en personen fouilleren en daar profiteren de Nederlanders tijdens zo’n grensoverschrijdende actie ook van”, aldus Bjorn Leesen.

De actie ging tot ’s avonds laat door. De resultaten worden daarna meegedeeld.

