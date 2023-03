In de schaduw van Remco Evenepoel ontpopt Cian Uijtdebroeks (20) zich als een van de revelaties in de Ronde van Catalonië. Bij zijn debuut in de World Tour staat hij in de top tien en hij amuseert zich te pletter tussen de toppers. “Het is fantastisch, het lijkt wel of ik in de Tour zit. En ik doe mee voor de prijzen.”