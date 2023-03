Kevin De Bruyne spreekt voor het eerst als nieuwe aanvoerder: “Geen seconde aan stoppen gedacht”

Het was de kersverse aanvoerder zelf die donderdagavond in Stockholm vooruitblikte op de eerste wedstrijd van de EK-kwalificatiecampagne. Zoals altijd praatte de Limburgse Drongenaar met zachte stem. Maar De Bruyne hoeft niet te schreeuwen om een punt te maken. Niet op het terrein, niet tijdens een persconferentie. “Mocht het nodig zijn om als aanvoerder mijn zegje te doen, dan zal ik dat niet laten”, aldus De Bruyne. “Maar ik wil die zaken niet forceren en zal in eerste instantie het juiste voorbeeld proberen te geven.”

Hoe kreeg je te horen dat je aanvoerder werd?

“Ik werd naar het kantoor van de coach geroepen. Hij heeft zijn redenen gegeven om mij aan te duiden, ik heb mijn gedacht gezegd.”

En wat was dat precies?

“Ik vond dat Jan Vertonghen de band verdiende. Daarom heb ik achteraf ook met hem gesproken, Jan zei dat er geen enkel probleem was. De bondscoach zag een aanvoerder in mij.”

Welke redenen had Domenico Tedesco?

“Hij zei dat ik een uitstekende leider ben, dat ik durf zeggen wat goed en slecht is. Sommigen zien dat als een negatief punt, maar ik doe dat altijd met een reden, met goede bedoelingen.”

Wie was de beste kapitein die jij ooit had?

“Vincent Kompany. Meer uitleg hoeft daar niet bij. Hij was een leider op en naast het veld.”

© BELGA

Heb je na het WK getwijfeld aan je toekomst bij de Rode Duivels?

“Ik heb er zelfs niet eens aan gedacht om eventueel te stoppen. Geen seconde.”

Je had eerder al aangekaart wat volgens jou niet draaide. Maar daar kwam geen oplossing voor.

“Als ik een vraag krijg, kan ik alleen maar eerlijk antwoorden. Ik draai niet rond de pot. Het kan dat ik dan tegen iemands kar rijd, maar dat doe ik alleen om de ploeg vooruit te helpen. Wat gebeurd is, is gebeurd. We moeten gewoon aanvaarden dat het niet goed genoeg was op het WK. Hopelijk nemen we nu een nieuwe start.”

Waar staat dit nieuwe België voor?

“Het voelt fris aan en het was zelfs een beetje een shock om zoveel nieuwe spelers te zien, bijna de helft van de groep. Alsof je naar een andere school trekt en nieuwe klasgenoten krijgt.”

De groep is ook kleiner dan voorheen, is dat anders?

“Je merkt dat iedereen scherp is en beseft dat ze allemaal kans maken om te spelen. De jonge spelers zijn hongerig, tonen een gezonde agressiviteit en pushen om in de basis te staan, zoals wij dat vroeger ook gedaan hebben.”

© Photo News

We verwachten een andere aanpak onder de nieuwe bondscoach, weet jij wat er zal veranderen?

“Ik heb een idee, maar ik zal zeker niks verklappen. (lacht)”

Wordt het een groot verschil met wat iedereen gewoon was?

“(grijnst) Misschien.”

Tedesco staat voor hoge druk, voor direct voetbal. Ligt dat je beter?

“Om zo te spelen, heb je tijd nodig. Het klopt dat het spel van Tedesco aanleunt bij de Red Bull-filosofie. Jonge spelers, met veel energie, die snel naar voor willen en hoge pressie uitoefenen.”

“Laat ons eerst maar proberen om ons te kwalificeren voor het EK. Nu al verder kijken dan dat, heeft geen zin” Kevin De Bruyne

Wat verwacht je van Zweden?

“Zweden is altijd een sterke tegenstander, ze kwalificeren zich voortdurend voor de grote toernooien. Dat was acht jaar geleden al zo, toen ik hier kwam spelen, dat is nu nog zo.”

Zlatan is er opnieuw bij, hoe kijk je naar hem?

“Zlatan is top. Punt. Klasse gewoon. Als je op die leeftijd nog op dat niveau actief kan zijn, dan ben je een voorbeeld. Hij koppelt kwaliteit aan wilskracht. Ik heb alleen maar positieve woorden over voor hem.”

Wie is vrijdagavond favoriet?

“Beslissen jullie maar. (lachje)”

Mogen de Belgische fans dezelfde verwachtingen koesteren als voorheen of zal het toch allemaal wat minder zijn?

“Laat ons eerst maar proberen om ons te kwalificeren voor het EK. Nu al verder kijken dan dat, heeft geen zin.”

Tot slot, CEO Peter Bossaert en voorzitter Paul Van den Bulck zorgden voor een explosieve aanloop naar deze openingsmatch, heeft dat de spelers beïnvloed?

“Neen, wij hebben daar niks mee te maken. Is dit de beste manier om een wedstrijd voor te bereiden? Natuurlijk niet. Maar ik ga niet oordelen over iets waar ik het fijne niet van weet. Dat is niet de taak van de spelers.”