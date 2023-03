Dimitri Van den Bergh krijgt matchdart, maar is meteen uitgeschakeld op achtste avond Premier League

Dimitri Van den Bergh keert zonder punten terug naar huis na de achtste avond van de Premier League. The Dreammaker moest in zijn eerste wedstrijd aantreden tegen Nathan Aspinall en moest daarin nipt de duimen leggen voor de Engelsman. Van den Bergh kreeg een matchdart, maar miste die: Aspinall profiteerde en stootte door naar de halve finales.

Van den Bergh begon nochtans prima aan de wedstrijd door al vroeg een break binnen te halen, waardoor hij in de beginfase een tijdlang aan de leiding stond. Nadien moest ook hij een paar breaks toegeven, waardoor de tussenstand 4-4 werd. Bij 5-5 kwam het vervolgens tot een allesbeslissende leg. Daarin kreeg Van den Bergh een matchdart op de bullseye, die hij miste. Aspinall maakte het daarna wel af met een 64 checkout en stootte zo door naar de halve finales.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de halve finales zal Aspinall het opnemen tegen Michael van Gerwen. Die had het zelf moeilijk tegen Peter Wright: ook die wedstrijd eindigde in een allesbeslissende elfde leg. Van Gerwen leek die helemaal uit handen te geven, maar pakte toen plots uit met een fenomenale 150 checkout.