Journaliste Fox News omhelst zoon live op tv tijdens verslaggeving over schietpartij op middelbare school

Twee leerkrachten raakten woensdag gewond toen een minderjarige leerling het vuur opende in de East High School in Denver. Hij had tijdens een veiligheidscontrole een vuurwapen bovengehaald en meerdere schoten gelost, voordat hij wegvluchtte. De jongeman werd later dood teruggevonden.

Alicia Acuna, een journalist bij Fox News, was ter plaatse en deed er live verslaggeving over de schietpartij toen haar zoon plots aan kwam wandelen. De twee twijfelden niet en omhelsden elkaar live op tv. “Sorry, mijn zoon kom net aan. Ik heb hem nog niet gezien sinds dit allemaal begonnen is”, zei ze. “Sorry, maar jullie zouden je kind ook niet zomaar laten passeren.”

De journaliste verontschuldigde zich meermaals, maar vanuit de studio kwam er veel begrip voor het aangrijpende moment. Acuna kreeg het even moeilijk nadat ze haar zoon zag, maar herpakte zich daarna en ging verder met de verslaggeving.

(sgg)