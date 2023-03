Domenico Tedesco vraagt geen geduld: “Ik wil meteen winnen”

Domenico Tedesco staat vrijdagavond tegen Zweden voor zijn vuurdoop als Belgisch bondscoach. Opvallend: hij wil meteen resultaten neerzetten. “Ik vraag geen tijd of geduld, want ik ben ambitieus en wil winnen.”

Het was een erg ontspannen bondscoach die de Belgische en Zweedse pers donderdagavond toesprak in de Friends Arena in Stockholm. Netjes in het pak, met hippe rolkraagtrui. Opnieuw draaide Tedesco niet rond de pot. De Duitse Italiaan kreeg de vraag of hij geduld predikt. Het alleszeggende antwoord: “Neen.” De kersverse bondscoach zou wel wat krediet en tijd kunnen gebruiken. “Maar ik vraag geen geduld, omdat ik ambitieus ben. Ik wil winnen. Natuurlijk weet iedereen dat wie iets wil veranderen, dat niet van de ene op de andere dag kan doen. Liverpool had twee, drie jaar nodig om er te staan. Arteta en Arsenal hebben ook hun tijd moeten nemen. Maar ik besef dat er bepaalde verwachtingen zijn en die ga ik niet uit de weg. Ik stop daar ook geen energie in, want ik heb daar geen vat op.”

De Bruyne

Tedesco stak deze week onder meer tijd in Kevin De Bruyne. De Bruyne zag in Jan Vertonghen de nieuwe aanvoerder, Tedesco voelde meer voor De Bruyne. “Ik heb hem ook verteld waarom”, aldus de bondscoach. “Kevin is een winnaar, hij is de spiegel van het team. De andere spelers kijken naar hem tijdens de match, dat kwam ik te weten na meerdere gesprekken met verschillende jongens. Als hij in zijn sas is, speelt de ploeg ook goed. Daarom maakte ik hem aanvoerder. Maar eigenlijk hebben we niet één maar meerdere leiders nodig. De juiste mentaliteit, dat maakt het verschil tussen winnen en verliezen.”

“Kevin is de spiegel van het team en een winnaar. Als hij in zijn sas is, speelt de ploeg ook goed. Daarom maakte ik hem aanvoerder” Domenico Tedesco

Vier verdedigers

Hoe Tedesco Zweden straks op de knieën wil krijgen, wilde hij niet kwijt. “Dat begrijpen jullie, toch? Ik kan daags voor de wedstrijd niet alle info op tafel leggen. Of het makkelijker is voor de spelers om een driemansdefensie te behouden, omdat dit de voorbije jaren zo was bij de Rode Duivels? ’t Is maar hoe je het bekijkt. Bornauw, Faes, Vertonghen, Theate spelen bij hun club allemaal in een viermansverdediging, ze trainen dus meer met vier dan met drie achterin.” Volgens onze info zou Tedesco voor vier verdedigers kiezen. De defensie zou er dan als volgt kunnen uitzien: Castagne, Bornauw, Vertonghen, Theate.

Bossaert en Genk

Tedesco kreeg ook nog twee vragen over heikele thema’s voor de voeten gegooid. Het ontslag van CEO Peter Bossaert. “De timing is niet ideaal, zo vlak voor de wedstrijd. Maar ik sta er te ver vanaf en ik weet er te weinig over om er een mening over te geven. Wel kan ik kwijt dat ik goed kon samenwerken met Peter, hij is een vriendelijke man.”

De kersverse bondscoach werd ook nog eens herinnerd aan de kritiek op zijn selectie, die vorige week hier en daar de kop opstak. Of hij anders gaat communiceren met spelers die er niet bij zijn of met clubs, zoals KRC Genk, die hun onvrede uiten?

Tedesco: “Ik moet een keuze maken, dat is mijn job. Vraag tien mensen om een selectie te maken en je krijgt tien verschillende meningen. Bij een club heb je ook elk weekend spelers die ontgoocheld zijn. Als ik dertig spelers geselecteerd had, dan zou ik vrijdag acht jongens moeten ontgoochelen en in de tribune zetten. Is dat beter? Ik weet niet of ik anders zal communiceren in de toekomst. Respect vind ik enorm belangrijk in het leven, nog belangrijker dan wedstrijden winnen en trofeeën pakken. Daarom is het belangrijk dat iedereen de regels kent.”