Hendrik Van Dyck, de wereldreiziger uit Geel die in 1997 de E3-prijs won: “Die koerswereld is een smerig boeltje”

Straffe Hendrik klopt de Italiaan Paolo Fornaciari in de spurt tijdens de E3-prijs van 1997. — © Getty Images

Geel

Nee, een veelwinnaar was Hendrik Van Dyck (49) niet meteen: drie keer Nokere Koerse (nog altijd een record), een handvol overwinningen in het buitenland,… Maar op 29 maart 1997 maakte de Gelenaar zich onsterfelijk door op 23-jarige leeftijd de E3-prijs op zijn palmares te zetten. Tijd voor een interview met Straffen Hendrik over die befaamde rit, een Pools ziekenhuis en het leven als globetrotter. “In mijn mobilhome heb ik geen tv, vraag mij dus niet wie dit jaar wereldkampioen werd”, laat Van Dyck vanuit Australië optekenen.