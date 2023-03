Reddingsstrook mag nu ook door takelwagens gebruikt worden

Bij filevorming moeten chauffeurs een reddingsstrook vormen op alle wegen met twee rijstroken of meer per rijrichting. Voertuigen op de linkerrijstrook rijden dan zo veel mogelijk naar links. Al de rest wijkt zo veel mogelijk uit naar de rechterkant van de weg. De pechstrook of een gesloten spitsstrook blijft altijd vrij.

Bedoeling is dat de hulpdiensten vrij doorgang hebben wanneer ze zich naar een ongeval of andere dringende interventie begeven.

Tot nu toe voorzag de wet dat die strook voorbehouden was voor hulpdiensten en politie. Maar de definitie van reddingsstrook wordt nu uitgebreid zodat ook takelwagen die op weg zijn naar een ongeval bijvoorbeeld vrije doorgang krijgen. Dat geldt ook voor de voertuigen van personen of diensten die opgeroepen worden door het openbaar ministerie, door de federale of lokale politie. Het gaat dat onder meer om een verkeersdeskundige die naar een ongeval wordt geroepen. Of een dierenarts wanneer er ook dieren gewond raakten bij een ongeval.

Alle voertuigen moeten tijdens hun verplaatsing op een reddingsstrook wel oranje-gele knipperlichten gebruiken.

“Als elke weggebruiker de reddingsstrook toepast wanneer het nodig is, zijn de hulpdiensten veel sneller ter plaatsen. Hierdoor stijgen de overlevingskansen van slachtoffers die betrokken raken bij een zwaar ongeval. Maar het zorgt ook dat een ongeval sneller afgehandeld kan worden en rijweg vlugger vrijgegeven kan worden”, klinkt het bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

Boetes voor het niet vormen van een reddingsstrook kunnen oplopen tot 174 euro.