The Schmutz vieren veertigste verjaardag

Maaseik

In Maaseik vieren ze dit weekend een belangrijk jubileum. Want de band Schmutz viert z’n veertigste verjaardag met een speciaal concert in cultuurcentrum Achterolmen. De popgroep was succesvol in de jaren ‘80 en scoorde een internationale hit met het nummer Love Games. Ze treden nog steeds op en werken aan nieuwe nummers, die ze zaterdag met plezier voorstellen.