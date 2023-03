Invaller Joseph Paintsil (KRC Genk) zet stap naar Afrika Cup met Ghana

In de race naar de Afrika Cup 2024 heeft Ghana met een doelpunt van Semenyo in de 96ste minuut afstand genomen van Angola: 1-0. De Black Stars nemen daardoor de leiding in hun kwalificatiepoule. Maandag volgt de return. Joseph Paintsil kwam in de 69ste minuut van de bank. Verder won Aziz Ouattara met de U23 van Ivoorkust een oefeninterland tegen Marokko. De eindstand was 3-2. De Genkie startte in de basis.

