Kanaries leggen Bundesliga-club FC Keulen over de knie in oefenwedstrijd

Zonder de internationals Konaté, Hashioka en Schmidt trok STVV naar het Franz Kremer stadion, het tweede stadion van de huidige nummer dertien in de Bundesliga. Daar organiseerde Keulen een benefietwedstrijd voor de betreurde Maurice Banach, een groot Keulens talent dat in 1991 het leven liet bij een verkeersongeval. Het bracht aardig wat volk op de been voor een donderdagavond, vooral in de tweede helft liep het kleine stadion aardig vol.

Voor STVV bleek de benefiet een goede gelegenheid om het wedstrijdritme te onderhouden. De Kanaries kwamen scherp voor de dag, scherper alvast dan de thuisploeg die de indruk gaf het duel als een verplicht nummertje te zien. In een gesloten eerste helft zorgde topschutter Bruno voor het meeste Truiense gevaar. Twee keer bediende hij Boya vanaf de achterlijn, één keer hing de bal tegen de touwen: 0-1 na 34 minuten.

Bij Keulen was Downs de gevaarlijkste pion. Hij kon twee keer vrij uithalen, maar werd eerst geblokt en mikte daarna een metertje naast. Keulen-coach Steffen Baumgart voerde vier wissels door aan de rust, Hollerbach hield het bij twee. Dat maakte dat de partij wat verwaterde. Toch bleven de Kanaries ook in de tweede helft de gevaarlijkste ploeg. Zo trof de ingevallen Hayashi de paal nadat Reitz het leer had ontfutseld van een Keulense verdediger.

Geen strafschop in slot

Op het uur kreeg Lemperle dé kans op de gelijkmaker maar oog in oog met doelman Coppens toonde de jonge Duitse spits zich niet scherp genoeg. Keulen kon daarna enkel nog dreigen op hoge ballen, kopballetjes die Coppens nooit in verlegenheid brachten. Aan de overzijde trof Hayashi wél raak, maar het doelpunt werd afgevlagd voor buitenspel. In het absolute slot leek Keulen dan toch de bordjes in evenwicht te hangen, maar de scheidsrechter beoordeelde de haakfout van Boya op Hector als een schwalbe van die laatste.

Zo bleef de 0-1 op het bord staan. Missie geslaagd voor Sint-Truiden en Bernd Hollerbach, die in het slot nog de jongeren Librici en Slegers liet opdraven. Met de geslaagde oefenpot in Duitsland zit de trainingsweek voor de Kanaries er meteen ook op. Ze mogen nu genieten van een verlengd weekend en worden pas maandag weer op de club verwacht.

KEULEN: Horn – Schmitz, Hector, Kilian, Tigges, Chabot, Lemperle, Simnica, Maina, Toure, Downs.

STVV: Coppens – Koita Smets, Teixeira, Janssens, Bocat – Reitz, Boya, Van Dessel - Bruno, Hara.

VERVANGINGEN: 46’ Toure door Kujovic; 46’ Horn door Köbbing; 46’ Chabot door Bakatukanda; 46’ Kilian door Hübers; 46’ Bruno door Hayashi; 46’ Van Dessel door Dumont 62’ Hara door Kaya; 65’ Downs door Mittelstädt; 65’ Simnica door Schlax; 74’ Lemperle door Wäschenbach; 83’ Koita door Slegers; 88’ Reitz door Librici.

DOELPUNTEN: 35’ Boya 0-1.

TOESCHOUWERS: 3.500.