Russische atleten blijven uitgesloten van internationale atletiekwedstrijden door oorlog, dopingban wel van de baan

Op het standpunt van de belangrijkste olympische sport werd in spanning gewacht nu het debat over de herintegratie van Russische en Wit-Russische sporters weer oplaait. Nadat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de uitsluiting van atleten uit beide landen van internationale sportcompetities aanraadde in februari 2022, verklaarde het IOC recent te overwegen om “Russen en Wit-Russen weer in de sportwereld op te nemen, eventueel onder neutrale vlag en op voorwaarde dat ze de oorlog in Oekraïne niet actief steunen”.

Op een ander vlak besliste de internationale atletiekbond om de Russische atletiekfederatie te herintegreren. De Russen waren al zeven jaar geschorst vanwege een groot door de staat georganiseerd dopingschandaal. World Athletics is eindelijk tevreden met de maatregelen die in Rusland zijn genomen om het systematische gebruik van doping te bannen. Maar het einde van deze schorsing verandert dus niets aan de deelname van Russische atleten aan internationale competities op de korte termijn, waar ze dus niet welkom blijven.

World Athletics verklaarde ook een werkgroep op te richten over de uitsluiting van Russische en Wit-Russische atleten.