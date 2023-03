Elise Mertens verslaat nummer 8 van de wereld in Miami

Elise Mertens (WTA 39) heeft zich donderdag geplaatst voor de 16e finales van het WTA 1000-toernooi in Miami (hard/8,8 miljoen dollar). Mertens haalde in de tweede ronde een 0-1 achterstand in sets op tegen het Russische achtste reekshoofd Daria Kasatkina (WTA 8). Het werd 4-6, 6-2 en 6-2 na 2 uur en 6 minuten.

In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de winnares van het duel tussen de Kroatische Petra Martic (WTA 41) en Wang Xiyu (WTA 58). Tegen de Chinese verloor Mertens twee weken geleden haar eersterondepartij op het WTA 1000-toernooi in Indian Wells.

De 27-jarige Mertens vormt in Miami het zesde reekshoofd in het dubbelspel met de Australische Storm Hunter (voor haar huwelijk gekend als Storm Sanders). Zij bekampen in de eerste ronde de Japanse Miyu Kato en de Indonesische Aldila Sutjiadi.

Maryna Zanevska (WTA 78) sneuvelde in de eerste ronde in Miami. Zij verloor met 6-1 en 7-5 van de Russische qualifier Varvara Gracheva (WTA 54). Ysaline Bonaventure (WTA 85) slaagde er in Florida niet in de kwalificaties te overleven.