Lommel SK deelt pak rammel uit aan KV Mechelen

Lommel SK verliet donderdag met een positief gevoel het AFAS-stadion. Het elftal van trainers Steve Bould en Willem Weijs won met 0-4 een oefenwedstrijd van KV Mechelen. Proefspelers Hugo Weckmann (18) en Mohamed Bahlouli (23) zetten in de eerste helft hun naam op het scorebord. Het duo blijft voorlopig actief aan in het Soevereinstadion. Alex Granell, die vanwege de Belgenregel vaak uit de selectie valt, scoorde met een fraaie vrijschop en ook Cauê deed in de tweede helft zijn duit in het zakje. (svc)LOMMEL SK: De Busser, Aguilar, Lemoine (90’ De Bruyn), Neven (Lama), Henkens (87’ Pierrot), Metinho (87’ De Grand), Nizet (87’ Nieki), Granell, Weckmannn (90’ Prior), Bahlouli (90’ Vandamme), Cauê (90’ Reumers). (svc)