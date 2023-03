De pop-up blijft minstens zes maanden in Hasselt. — © Serge Minten

Hasselt

In de Hasseltse TT-wijk is een nieuwe 650 vierkante meter grote pop-up geopend met merkkleding aan halve prijs. Drie personeelsleden zorgen er voor een constante aanvoer van nieuwe stukken. “De eerste dagen hier in hasselt waren veelbelovend.”