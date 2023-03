Chris Martin eet maar één maaltijd per dag, omdat hij jaloers is op Bruce Springsteen

“Ik eet eigenlijk geen avondeten meer”, zei Martin in de laatste podcast Conan O’Brien needs a friend. De voormalige talkshowhost vroeg aan de zanger of hij al lessen geleerd heeft uit zijn ontmoetingen met zo veel idolen. Het antwoord: “Ik stop met eten om 16.00 uur en dat heb ik geleerd van een lunch met Bruce Springsteen.”

“Ik volgde sowieso een heel streng dieet”, zei Martin. “Maar ik had zoiets van, ‘Bruce ziet er nog fitter uit dan ik’ en Patti (de vrouw van Springsteen, red.) zei dat hij maar één maaltijd per dag eet. Ik had zoiets van, ‘Oké, daar gaan we. Dat is mijn volgende uitdaging.’”

De voormalige echtgenote van Martin, Gwyneth Paltrow, kwam afgelopen ook in het nieuws met haar bijzondere eetgewoontes. Ze vertelde toen in een podcast wat ze allemaal in een dag eet en dat bleek erg weinig te zijn. Fans en diëtisten beschuldigden Paltrow van het “verheerlijken van eetstoornissen.”

