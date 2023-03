“Problematische situaties eenoudergezinnen blijven onder politieke radar”

De problematische situaties bij veel eenoudergezinnen in ons land blijven nog steeds onder de politieke radar. Dat stellen CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), IKEA en AMA (de federatie van opvanghuizen en diensten voor daklozen), die nu samen met een reeks oplossingen komen in de vorm van debatten en een memorandum.

Het ‘Welkom thuis’ project van IKEA bestaat al enkele jaren. Ondertussen werden honderden kwetsbare gezinnen geholpen. “Maar vandaag willen we nog een stap verder gaan”, zegt André Schmidtgall, CEO bij IKEA België. “We hebben een reeks debatten georganiseerd waarbij lokale politici in gesprek gaan met CAW-medewerkers en ervaringsdeskundigen over hoe het beleid voor eenoudergezinnen kan worden verbeterd .”

Geld of basismeubilair doneren, was voor IKEA dus maar een eerste, “gemakkelijke stap”, klinkt het bij de Zweedse meubelgigant. Het bedrijf wil nu ook actief gaan lobbyen bij politici. “We willen echt inzetten op structurele oplossingen voor eenoudergezinnen”, zegt Wouter Torfs, die aan het hoofd staat van CAW. “Het begin daarvan is mensen bewust maken van het probleem.”

“We zien dat veertig procent van de eenoudergezinnen echt aan risico’s is blootgesteld”, gaan Torfs en Schmidtgall verder. “200.000 families met andere woorden, en we zien het probleem niet op de politieke agenda staan.”

De partners komen, naast de reeks debatten, ook met een memorandum met tien aanbevelingen voor de politiek. “De eenoudergezinnen hebben nog steeds geen stem”, besluit Schmidtgall. “De nood is hoog, wij willen helpen om de oplossingen in praktijk te brengen.”

In België is een op tien ouders alleenstaand, een op twintig alleenstaande ouders is ooit dakloos geweest. 22 procent van de eenoudergezinnen heeft te kampen met een gebrek aan betaalbare huisvesting van goede kwaliteit. 17 procent van de alleenstaande ouders in Brussel en Wallonië zou op dezelfde kamer als hun kind slapen.

IKEA werkt tot slot ook samen met de Koning Boudewijnstichting. Samen ondersteunen zij in totaal 36 begeleidingsprojecten voor ongeveer 1.000 mensen binnen een eenoudergezin.