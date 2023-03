YouTuber Bas Tietema emotioneel na opgave in Olympia’s Tour: “Plezier om op dit niveau te rijden wordt snel minder”

U zag ze vorige vrijdag in België nog aan de slag tijdens de Bredene-Koksijde Classic, maar deze week is de continentale ploeg Tour de Tietema-Unibet aan de slag in de Olympia’s Tour in Nederland. Voor Bas Tietema, de oprichter die bekend werd met zijn filmpjes op YouTube, zit de rittenkoers er na de tweede van vijf etappes echter al op. De 28-jarige Nederlander moest donderdag in een winderige rit opgeven en reageerde nadien emotioneel.

Het verhaal van Bas Tietema kent u intussen vast al. De Nederlander werd in 2014 derde in de belofteneditie van Parijs-Roubaix, maar gaf er enkele jaren later de brui aan en werd vervolgens een internetfenomeen met zijn YouTube-kanaal. Hij en zijn kompanen Josse Wester en Devin Van der Wiel publiceren er video’s waarin ze allerlei fietsuitdagingen proberen te voltooien. Zo zijn hun jaarlijkse video’s rond de Tour de France intussen een eigen leven gaan leiden.

Tietema verraste door vorig jaar op zijn 27ste toch nog profrenner te worden bij het procontinentale Bingoal - Pauwels Sauzen - Wallonie Bruxelles. Vanaf dit seizoen treedt hij op het continentale niveau aan met zijn eigen team: Tour de Tietema-Unibet. Het avontuur van de ploeg is verre van slecht begonnen dankzij een aantal mooie ereplaatsen, maar voor Tietema zelf wil het nog niet echt vlotten.

“Ik voel me er best kut over”

Begin maart eindigde Tietema nog 62ste in de Ster van Zwolle - waar teamgenoten Martijn Budding en Joren Bloem tweede en vierde werden - maar daarna werd hij ziek. Deze week startte de Nederlander vervolgens in de Olympia’s Tour, maar donderdag moest hij in de tweede etappe opgeven. En dat hakte er duidelijk in bij de jongeman uit Zwolle: op de sociale media van de ploeg verscheen een filmpje waarin een geëmotioneerde Tietema reageert op zijn opgave.

“Ik voel me er best kut over, want we zijn hier met een aantal jongens die kunnen winnen”, klinkt het. “En ik weet natuurlijk dat ik sportief niet de beste ben, maar ik denk wel dat ik in het team een best belangrijke waarde heb door er een geheel van te maken. Er stond vandaag veel wind en daardoor was ik ook best zenuwachtig. Voor mij is dat gewoon heel kut omdat ik niet goed genoeg ben.”

Twijfels

“Voor die andere jongens is het heel mooi omdat zij supersterk zijn, zij kunnen dan de koers maken. En ik zit dan best wel met twijfels”, gaat Tietema verder. “Het plezier om op dit niveau te rijden wordt dan snel minder. Ik vind het wel supermooi hoe die gasten rijden. Het is niet per se dat ik wedstrijden wil rijden om te blijven rijden. In de Ster van Zwolle had ik bijvoorbeeld een mooie rol, maar op dit moment is het niveau gewoon niet goed genoeg.”

“Ik lees nu net dat Martijn (Budding, red.), Tomas (Kopecky, red.) en Joren (Bloem, red.) allemaal vooraan zitten. En dat vind ik fucking mooi, ik denk echt dat ze kunnen winnen. Ik zit nu niet meer in de koers en normaal zou ik terug naar huis gaan. Maar ik wil dit afmaken met de rest van de jongens, dan maar naast Rob (Harmeling, een van de ploegleiders, red.) in de ploegleiderswagen. Ik vind het een fucking mooie groep”, sloot Tietema af. Zijn team greep overigens net naast de winst donderdag: Joren Bloem eindigde in de sprint in Assen als tweede achter Max Kroonen.