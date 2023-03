Marburgvirus verspreidt zich verder in Equatoriaal-Guinea: besmettingen op 150 kilometer van elkaar

Een uitbraak van het dodelijke Marburgvirus in het Centraal-Afrikaanse land Equatoriaal-Guinea breidt zich verder uit. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag gemeld. Volgens topman Tedros Adhanom Ghebreyesus worden wel stappen gezet richting een vaccin.

Gevallen die op ongeveer 150 kilometer van elkaar werden ontdekt in Equatoriaal-Guinea, wijzen op een bredere verspreiding van het virus, aldus de WHO donderdag op een persmoment in Genève. Zeven van de negen in het laboratorium bevestigde patiënten zijn intussen overleden. Nog eens twintig andere doden waren waarschijnlijk ook besmet.

Door de nabijheid van de buurlanden Kameroen en Gabon spreekt de WHO van een middelhoog risico voor die regio en een hoog risico voor Equatoriaal-Guinea zelf, waarvan de 1,5 miljoen inwoners volgens de VN tot de armste mensen ter wereld behoren. De plaatselijke autoriteiten sloegen voor het eerst alarm op 7 februari nadat minstens acht mensen waren overleden in twee dorpen in de provincie Kié-Ntem in het noordoosten van het land.

Het virus dankt zijn naam aan de Duitse stad Marburg, waar het in 1967 werd opgespoord. Dat gebeurde nadat laboratoriummedewerkers ziek waren geworden na contact met besmette apen die uit Oeganda waren ingevoerd. De symptomen zijn hoge koorts, hevig braken en bloed in de ontlasting. De ziekte is in de meeste gevallen dodelijk. Het belangrijkste is om de patiënten zo snel mogelijk te isoleren en alle mensen op te sporen met wie ze contact hebben gehad om verdere verspreiding tegen te gaan.

Enkele dagen geleden werd in het Oost-Afrikaanse land Tanzania ook al een uitbraak van het Marburgvirus ontdekt, met tot nu toe vijf dodelijke slachtoffers. Een vaccin bestaat momenteel nog niet, maar volgens de WHO zijn we daar niet ver meer vanaf. “De ontwikkelaars zijn aan boord, de protocollen voor de klinische proeven zijn klaar, de deskundigen en donoren staan klaar zodra de nationale regering en de onderzoekers groen licht geven”, aldus Ghebreyesus nog.